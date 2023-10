Das Rettungsschiff "Open Arms Uno" (Archivbild vom 27. August 2022) (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Valeria Ferraro)

Wie ein Sprecher der Besatzung mitteilte, darf es den toskanischen Hafen von Carrara für 20 Tage nicht verlassen. Zugleich hätten die Behörden eine Geldstrafe von 10.000 Euro verhängt, weil die "Open Arms" drei aufeinanderfolgende Einsätze absolviert habe. Laut einem Dekret der italienischen Regierung müssen die Schiffe von Hilfsorganisationen aber direkt nach der ersten Rettung einen zugewiesenen Hafen ansteuern - auch wenn in der Nähe weitere Boote in Not sind. Im August durfte das Rettungsschiff schon einmal für 20 Tage nicht auslaufen.

