5 Italiener ertrunken

Für Schnorchler und Taucher sind die Malediven und ihre Korallenriffe ein beliebtes Ziel. (Bernhard Krieger/dpa-tmn)

Ein Rettungstaucher der maledivischen Nationalen Verteidigungsstreitkräfte kam in der Unterwasserhöhle im Vaavu-Atoll ums Leben. Er war hingetaucht, um die Leichen von vier immer noch vermissten Italienern aufzuspüren. Insgesamt fünf Italiener waren am Donnerstag ertrunken. Nach Angaben aus Italien handelt es sich bei den Opfern vermutlich um eine Ökologieprofessorin, deren Tochter, einen Meeresbiologen, eine weitere Forscherin und einen Tauchlehrer. Die genaue Ursache des Unglücks ist weiterhin unklar.

Die Malediven sind ein kleiner Inselstaat im Indischen Ozean, südwestlich von Sri Lanka. Die Inseln des Archipels ziehen mit idyllischen weißen Sandstränden viele internationale Urlauber an. Auch für Schnorchler und Taucher aus dem Ausland sind die Malediven und ihre Korallenriffe ein beliebtes Ziel.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.