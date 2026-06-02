In den sogenannten "Return Hubs" außerhalb der Europäischen Union sollen abgelehnte Asylbewerber untergebracht werden. (IMAGO / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Dies kann der Fall sein, wenn das Herkunftsland die Einreise verweigert oder zu dem Staat keine diplomatischen Beziehungen bestehen.

EU-Staaten suchen Länder für Abschiebezentren

Um die neuen Regelungen anzuwenden, suchen Deutschland und weitere EU-Staaten nach Ländern außerhalb der Europäischen Union, die solche Abschiebezentren betreiben wollen. Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) kündigte an, bis Ende des Jahres Vereinbarungen mit Drittstaaten treffen zu wollen.

Kritik von Menschenrechtsorganisationen und Kirchenverbänden

Menschenrechtsorganisationen und Kirchenverbände warnen vor einer "Kriminalisierung der Migration". Es wirke so, als ob die neue Verordnung "Haft in gefängnisähnlichen Einrichtungen außerhalb des EU-Gebiets" normalisiere, kritisierte das International Rescue Committee (IRC). Es steige das Risiko, dass Menschen in Länder abgeschoben würden, wo ihnen Verfolgung, Folter oder Schlimmeres drohten. Die Caritas erklärte, die EU lagere mit den Abschiebezentren ihre Verantwortlichkeiten aus. Das Netzwerk Picum befürchtet verstärkte Überwachung und Diskriminierung von Abgeschobenen in Ländern, "in die sie noch nie einen Fuß gesetzt haben". Picum besteht nach eigenen Angaben aus einer Reihe von Organisationen, die sich für die Rechte von Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus einsetzen.

Wie geht es weiter?

Die Neuregelungen müssen von beiden Seiten abschließend abgesegnet werden; das EU-Parlament und die EU-Staaten müssen noch formal abstimmen. Die Verordnung tritt in Kraft, sobald sie im Amtsblatt der EU veröffentlicht wurde. Einige Bestimmungen sollen jedoch erst nach einer Übergangszeit von zwölf Monaten angewandt werden.

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Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.