Kriminalitätsbekämpfung

Der Palantir-Schriftzug (FABRICE COFFRINI / AFP)

Reul sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man könne auf diese Art von Technik zwar prinzipiell nicht länger verzichten. Aber auch der Bund ziehe eine europäische Lösung vor. Die Software Palantir wird in NRW bereits für Analyse und Recherche genutzt, etwa bei der Auswertung von Videoüberwachungsmaterial. Der Vertrag dafür endet im Oktober. Eine neue Ausschreibung läuft. Auch in anderen Bundesländern wird Palantir genutzt.

Kritik an der Software kommt unter anderem von Datenschützern. Zudem wird vor technologischer Abhängigkeit von einem US-Unternehmen mit Geheimdienstnähe gewarnt. Hinzu kommen Vorbehalte gegen Firmengründer Peter Thiel. Der Milliardär gilt als politisch einflussreich und unterstützte bereits früh das Lager um US-Präsident Trump.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.