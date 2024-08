Nordrhein-Westfalen

Die Lage ist NRW-Innenminister Herbert Reul zufolge ernst. Fälle von Messergewalt sind im letzten Jahr um 43 Prozent auf über 3.500 Fälle gestiegen. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Bei einem Besuch in Siegen sagte der CDU-Politiker, es sei ein riesiger Unterschied, ob ein Terrorist wahllos auf Menschen einsteche oder eine deutsche Frau, die psychische Probleme habe. Reul bezieht sich dabei unter anderem auf zahlreiche, teils hetzerische Veröffentlichungen in sozialen Medien. Die Polizei in Siegen hatte bereits dazu aufgefordert, Spekulationen und Anfeindungen in jegliche Richtung zu der 32-jährigen mutmaßlichen Täterin zu unterlassen.

Eine Frau hatte in einem Bus in Siegen auf Fahrgäste eingestochen und sechs Menschen verletzt, drei von ihnen lebensbedrohlich.

