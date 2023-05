Explosion in Ratingen (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)

Er sei sich nicht ganz sicher, ob der Vorfall einen Corona-Leugner-Hintergrund habe, sagte der CDU-Politiker im WDR-Hörfunk. Der festgenommene Mann sei auch mit kleineren Delikten kriminell auffällig gewesen. Zuvor hatte Reul selbst darauf hingewiesen, dass sich der 57-jährige Deutsche gedanklich im Corona-Leugner-Umfeld bewegt habe. Das hätten erste Recherchen in Sozialen Medien ergeben. Medienberichten zufolge könnte es sich aber um eine Namensverwechslung handeln.

Ermittler untersuchen derzeit, ob der Mann Polizei und Feuerwehrkräfte in einen Hinterhalt gelockt hat. Gestern hatte es im Zusammenhang mit einer Explosion im zehnten Stock eines Hochhaus in Ratingen mehr als 30 Verletzte gegeben. Einige schweben nach jüngsten Angaben weiter in Lebensfefahr. In der Wohnung des Mannes wurde eine Leiche gefunden.

