Bilder der US-Marine zeigen: Ein Öltanker wird durch die iranische Marine beschlagnahmt (Archivbild). (IMAGO / UPI Photo / U.S. NAVY)

Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Die Schiffe würden auf Anordnung der Justiz in die Hafenstadt Buschehr eskortiert. Teheran wirft den Besatzungen Treibstoffschmuggel vor. Unter welcher Flagge die Schiffe fuhren, ist bislang nicht bekannt. Der Vorfall könnte die Spannungen in der Region weiter verschärfen - vor allem in der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Die Meerenge ist eine zentrale Route für den weltweiten Ölhandel.

01.04.2025