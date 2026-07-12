Iranische Staatsmedien
Revolutionsgarden sperren Straße von Hormus "bis auf Weiteres"

Die iranischen Revolutionsgarden haben nach Angaben iranischer Staatsmedien erneut die Straße von Hormus gesperrt.

    Eine Satellitenaufnahme zeigt den Persischen Golf und den Golf von Oman mit der Straße von Hormus.
    Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Handelsrouten für die Schifffahrt weltweit. (picture alliance / dpa / The Visible Earth)
    Die Sperrung gelte bis auf Weiteres. Zuvor habe die Armee Warnschüsse auf ein Schiff abgefeuert, das eine "unzulässige Route" befahren habe. Bis zum Ende der US-Interventionen in der Region werden man keinem Schiff mehr die Durchfahrt gestatten, heißt es in der Erklärung der Revolutionsgarden.
    Zuvor hatte der iranische Außenminister Araghtschi im Oman Gespräche über den Schiffsverkehr in der Meerenge geführt. Eine Einigung gab es den Angaben zufolge noch nicht.
    Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.