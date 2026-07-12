Iranische Staatsmedien

Die Sperrung gelte bis auf Weiteres. Zuvor habe die Armee Warnschüsse auf ein Schiff abgefeuert, das eine "unzulässige Route" befahren habe. Bis zum Ende der US-Interventionen in der Region werden man keinem Schiff mehr die Durchfahrt gestatten, heißt es in der Erklärung der Revolutionsgarden.
Zuvor hatte der iranische Außenminister Araghtschi im Oman Gespräche über den Schiffsverkehr in der Meerenge geführt. Eine Einigung gab es den Angaben zufolge noch nicht.
Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.