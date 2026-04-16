Rewe will 40 Tegut-Fillialen übernehmen - wenn das Bundeskartellamt zustimmt. (Malin Wunderlich / dpa / Malin Wunderlich)

Wie das Unternehmen mitteilte, wurde ein entsprechender Vertrag mit dem Tegut-Mutterkonzern Genossenschaft Migros Zürich unterzeichnet. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt. Wenn die Behörde zustimmt, will Rewe den größten Teil der Märkte selbst betreiben; die übrigen sollen an den Discounter Penny gehen. Den Beschäftigten will Rewe ein Jobangebot machen. Die meisten Tegut-Filialen befinden sich in Hessen.

Migros hatte kürzlich angekündigt, sich aus Deutschland zurückzuziehen und Tegut zu verkaufen. Rund 200 der insgesamt gut 300 Märkte der Kette will der Lebensmitteleinzelhändler Edeka übernehmen.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.