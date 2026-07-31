Anhaltende Trockenheit

Am Vormittag wurden dort 25 Zentimeter gemessen, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein bestätigte. Das entspricht dem bisherigen niedrigsten Tagesmittelwert von 25 Zentimetern, der im Oktober 2018 erreicht wurde. Damals war mit 24 Zentimetern auch der bislang niedrigste Einzelwert gemessen worden. Um voll beladen fahren zu können, benötigen Schiffe in Kaub in der Regel einen Pegel von 1,50 Metern.
Der Rhein ist eine der wichtigsten Wasserstraßen für den Transport von Rohstoffen wie Getreide, Mineralien, Erzen, Kohle und Ölprodukten.
Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.