Anhaltende Trockenheit
Rhein-Niedrigwasser nahe Rekordtief

​Der Rheinpegel an der für die Schifffahrt wichtigen Engstelle Kaub nähert sich seinem Rekordtief.

    Köln: Ein Binnenschiff fährt bei niedrigem Pegelstand am Dom vorbei über den Rhein.
    Niedrigwasser am Rhein in Köln (Oliver Berg / dpa / Oliver Berg)
    Am Vormittag ‌wurden dort ⁠25 Zentimeter ⁠gemessen, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein bestätigte. Das entspricht dem bisherigen niedrigsten Tagesmittelwert von 25 Zentimetern, der im Oktober 2018 erreicht wurde. Damals war mit 24 Zentimetern auch der bislang niedrigste Einzelwert gemessen worden. Um voll beladen fahren zu ‌können, benötigen ‌Schiffe in Kaub in der Regel einen Pegel von 1,50 Metern.
    Der Rhein ist eine der ‌wichtigsten Wasserstraßen für den Transport von Rohstoffen wie Getreide, Mineralien, Erzen, Kohle und Ölprodukten.
    Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.