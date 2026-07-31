Anhaltende Trockenheit

Hitze und Trockenheit führten zu einem extremen Niedrigwasser im Rhein, das inzwischen auch die Schifffahrt beeinträchtigt. (Thomas Frey / dpa / Thomas Frey)

Am Vormittag ‌wurden dort ⁠nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Rhein 25 Zentimeter ⁠gemessen. Das entspricht dem bisherigen niedrigsten Tagesmittelwert von 25 Zentimetern, der im Oktober 2018 erreicht wurde. Um voll beladen fahren zu ‌können, brauchen ‌Schiffe in Kaub in der Regel einen Pegelstand von 1,50 Metern.

Das Niedrigwasser im Rhein und in anderen Flüssen setzt dem Gütertransport zu. Laut der Deutschen Industrie- und Handelskammer können Binnenschiffe nur mit einem Bruchteil ihrer üblichen Last fahren. Das führe zu steigenden Transportkosten und längeren Lieferzeiten. Der Chemie-Konzern Evonik erwägt nach eigenen Angaben, Transporte auf Schienen, Straßen oder Pipelines zu verlagern.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.