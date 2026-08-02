Wasserstraße

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt meldete für den Pegel Duisburg-Ruhrort einen Stand von 150 Zentimetern. In Düsseldorf und in Köln waren zuvor historische Tiefstände gemeldet worden. Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Krischer forderte, das Thema Niedrigwasser bei der nächsten Verkehrsministerkonferenz auf die Tagesordnung zu setzen. Der Grünen-Politiker schlug eine nationale Taskforce für die Binnenschifffahrt vor. Nötig seien Maßnahmen, um die Transportlage zu verbessern.
Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.