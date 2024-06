Im Kloster Eberbach startete das diesjährige Rheingau Musik Festival. (Rheingau Musik Festival/ Ansgar Klostermann)

Zum Auftakt spielte das hr-Sinfo nieorchester in der Basilika des Klosters Eberbach. Es folgen über den Sommer verteilt rund 160 Konzerte im Rheingau, in Wiesbaden oder in Orten wie Kronberg und Ingelheim.

Das Musikfestival gibt es seit 36 Jahren. Neben Klassik stehen auch Pop, Jazz und brasilianische Musik auf dem Programm. Gespielt wird in Schlössern, auf Weingütern, Kurparks, Kirchen und in Hallen. Auch das West-Eastern-Divan-Orchestra mit Daniel Barenboim gibt ein Konzert.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.