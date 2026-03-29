Der Opernsänger Rolando Villazon (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

In der Begründung des Rheingau Musik Festivals in Oestrich-Winkel hieß es, damit bekomme ein Künstler diese Auszeichnung, "dessen Stimme, Charisma und Bühnenpräsenz seit über 25 Jahren das Publikum auf der ganzen Welt begeistert". Villazón sei außergewöhnlich vielseitig, was sich in seinen Tätigkeiten als Regisseur, Autor, Moderator, künstlerischer Leiter und Musikvermittler eindrucksvoll widerspiegele.

Der Rheingau Musik Preis wird Villazón im Rahmen seines Konzerts am 20. August im Kloster Eberbach bei Eltville verliehen. Das Rheingau Musik Festival findet als einer der großen europäischen Sommer-Konzertreigen vom 20. Juni bis 5. September statt.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.