Untersuchung

Ihr Vizepräses Pistorius sagte, ein Drittel der bekannten Taten seien von Pfarrerinnen und Pfarrern begangen worden, ein weiteres Drittel von anderen Kirchenmitarbeitern wie Lehrern oder Kantoren. Ebenfalls für ein Drittel seien ehrenamtliche Mitarbeitende verantwortlich. Der Präses der rheinländischen Kirche, Latzel, bat für Versäumnisse bei der Aufarbeitung der sexuellen Gewalt um Entschuldigung. Er sagte, Menschen auf allen Ebenen hätten in der Vergangenheit dem Ansehen der Kirche einen höheren Stellenwert eingeräumt als dem Leid der Betroffenen.

In der kommenden Woche wird in Hannover die so genannte "Forum"-Studie vorgestellt, die einen Überblick über den Missbrauch in der Evangelischen Kirche in Deutschland insgesamt geben soll.

