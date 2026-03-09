Medienverlag

Die "Rheinische Post Mediengruppe" will die "Westfälische Medienholing" übernehmen (Archivbild). (IMAGO / imagebroker)

Das teilte die Rheinische Post Mediengruppe in Düsseldorf mit. Zur Westfälischen Medienholding gehören unter anderem die "Westfälischen Nachrichten" und die "Münstersche Zeitung". Die Pläne werden nun dem Bundeskartellamt zur Prüfung vorgelegt. Mit dem Kauf würde die Rheinische Post Mediengruppe nach eigenen Angaben die auflagenstärkste Verlagsgruppe für Tageszeitungen in Nordrhein-Westfalen.

Der nordrhein-westfälische Medienminister Liminski erklärte, die Übernahme sei ein Rückschlag für den Zeitungsstandort. Der CDU-Politiker äußerte sich besorgt über einen möglichen Verlust an Medienvielfalt in dem Bundesland.

