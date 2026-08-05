Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Ebling, SPD, fordert eine Vertiefung des Rheins. (imago / Jan Huebner)

Angesichts des aktuellen Niedrigwassers sagte der SPD-Politiker in Bonn, man brauche mehr Tempo. Das sei wichtig für die Unternehmen, die Bürger und für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts. Zudem müsse die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes personell und finanziell angemessen ausgestattet werden. Bundesverkehrsminister Bilger hat morgen zu einer Niedrigwasser-Konferenz eingeladen.

Das Bundeswirtschaftsministerium teilte in Berlin mit, die niedrigen Wasserstände hätten bislang keine negativen Auswirkungen auf die Energieversorgung. Es seien weder Engpässe bei Öl und Kraftstoffen zu verzeichnen, noch müssten Kraftwerke gedrosselt werden.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.