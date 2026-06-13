Armin Papperger, Vorstandvorsitzender des Rüstungsunternehmens Rheinmetall (Rolf Vennenbernd/dpa)

Es sei noch nichts entschieden, sagte Papperger der ”Welt am Sonntag” . Frankreich wolle das Budget kürzen. Die Folge wären Streichungen und weitere Verzögerungen. Wenn man weniger Geld zur Verfügung habe, werde man nicht schneller, und man sei jetzt schon sehr langsam. Bisher hätten die ⁠vier beteiligten Unternehmen in dem seit rund ⁠zehn Jahren laufenden Programm erst 25 Millionen Euro erhalten. Dies sei sehr wenig Geld, betonte Papperger.

Die Projekt-Bezeichnung MGCS steht für "Main Ground Combat System", zu Deutsch etwa Hauptbodenkampfsystem. Die beteiligten deutschen Unternehmen - Rheinmetall und KNDS Deutschland - haben vor gut einem Jahr mit der ‌Entwicklung eines Leopard-3-Panzers begonnen. Die ersten sollen Anfang der 2030er Jahre in Dienst gestellt werden. Eine Einsatzbereitschaft des MGCS-Panzers wird erst in den 40er Jahren erwartet.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.