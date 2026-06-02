Es handelt sich nach eigenen Angaben um das größte internationale Auftragspaket der jüngeren Unternehmensgeschichte. Rumänien hat demzufolge Panzer, Flugabwehrsysteme, Marineschiffe und Munition bestellt. Ein Großteil der Produktion soll in Rumänien selbst erfolgen. In dem EU- und NATO-Land betreibt Rheinmetall mehrere Produktionsstätten und will seine dortigen Kapazitäten weiter ausbauen.
Rumänien hat sein militärisches Engagement in den vergangenen Jahren verstärkt. Dazu gehört der Ausbau der landeseigenen Rüstungsindustrie und der Bau des europaweit größten NATO-Standorts in Constanta.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.