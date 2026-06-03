Rüstung
Rheinmetall erhält Auftrag aus Rumänien in Gesamthöhe von 5,7 Milliarden Euro

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat von Rumänien Aufträge in einem Umfang von 5,7 Milliarden Euro erhalten.

    Zu sehen ist ein Panzer in Tarnfarben, der in einer Produktionshalle steht. Im Hintergrund: Das Wort „RHEINMETALL“, (geschrieben in blauen Großbuchstaben.
    Rheinmetall erhält einen Großauftrag aus Rumänien. (picture alliance / Noah Wedel / Noah Wedel)
    Es handelt sich nach eigenen Angaben um das größte internationale Auftragspaket der jüngeren Unternehmensgeschichte. Rumänien hat demzufolge Panzer, Flugabwehrsysteme, Marineschiffe und Munition bestellt. Ein Großteil der Produktion soll in Rumänien selbst erfolgen. In dem EU- und NATO-Land betreibt Rheinmetall mehrere Produktionsstätten und will seine dortigen Kapazitäten weiter ausbauen.
    Rumänien hat sein militärisches Engagement in den vergangenen Jahren verstärkt. Dazu gehört der Ausbau der landeseigenen Rüstungsindustrie und der Bau des europaweit größten NATO-Standorts in Constanta.
    Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.