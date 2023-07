Das Logo von Rheinmetall (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Der Rahmenvertrag über rund 3.000 Fahrzeuge habe einen Auftragswert von bis zu 1,9 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen mit. In einem ersten Schritt seien von den beiden Ländern gut 1.500 Fahrzeuge im Wert von rund 870 Millionen Euro fest bestellt worden.

Die allradbetriebenen Fahrzeuge vom Typ Caracal können laut Rheinmetall per Flugzeug oder mit Hubschraubern an ihren Einsatzort gebracht werden. Dank seiner modularen Bauweise kann das Fahrzeug bei luftgestützten Operationen in verschiedenen Funktionen eingesetzt werden: für den einfachen Truppentransport ebenso wie für Sanitätseinsätze und für Kampf-Pionier-Gruppen.

