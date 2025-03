Rüstungskonzern

In einer Produktionshalle des Rüstungskonzerns Rheinmetall stehen Schützenpanzer des Typs Puma. (picture alliance / dpa / Philipp Schulze)

Das Unternehmen teilte in Düsseldorf mit, der Umsatz sei um 36 Prozent auf rund 9,8 Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn legte um 61 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro zu und war damit so hoch wie noch nie in der Firmengeschichte.

Rheinmetall fertigt Panzer, Artillerie, Militär-Lastwagen, Flugabwehr, Drohnen und Munition. 80 Prozent seines Konzernumsatzes macht das Unternehmen inzwischen mit militärischen Gütern; die Geschäfte als Autozulieferer verlieren an Bedeutung.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.