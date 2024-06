Das Firmenlogo der Rheinmetall-AG an der Zentrale in Düsseldorf. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Ying Tang)

Das teilte das ukrainische Ministerium für strategische Industriezweige in Kiew mit. Auf einem vom Ministerium veröffentlichten Foto war auch Rheinmetall-Chef Papperger in schusssicherer Weste zu sehen. Der Betrieb ermöglicht eine schnelle Reparatur und Wartung von deutschem Gerät direkt in der Ukraine. Das solle die Effizienz der Streitkräfte erheblich steigern, heißt es vom Verteidigungsministerium. In der gemeinsamen Produktionsstätte arbeiten ukrainische Spezialisten, während Vertreter von Rheinmetall die technische Aufsicht übernehmen.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.