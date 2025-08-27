Zur Einweihung werden Bundesverteidigungsminister Pistorius, Finanzminister Klingbeil und NATO-Generalsekretär Rutte erwartet. In der Fabrik sollen 155-Millimeter-Geschosse produziert werden. Wenn der Betrieb in zwei Jahren komplett hochgefahren ist, sollen es 350.000 Schuss jährlich sein. Es wäre dann die größte Munitionsfabrik Europas.
Die Nachfrage nach Munition ist mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 nach oben geschnellt. Rheinmetall gehört zu den wichtigsten Lieferanten des von Russland angegriffenen Landes.
Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.