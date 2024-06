Recherchestelle

Zahlreiche Blumen liegen vor der rußgeschwärzten Tür der Oldenburger Synagoge (picture alliance / Hauke-Christian Dittrich / Hauke-Christian Dittrich)

Deutlich mehr als die Hälfte der Vorfälle wurde laut Rias nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel und der darauf folgenden israelischen Reaktion am 7. Oktober registriert.

Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Klein, sprach in Berlin von katastrophalen Zahlen. Der Hamas-Angriff habe als "Brandbeschleuniger" für Antisemitismus gewirkt. Jüdisches Leben sei in Deutschland so stark bedroht wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik, meinte Klein.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.