Radprofi Richard Carapaz aus Ecuador hat die 18. Etappe der Tour de France gewonnen. (AFP / LOIC VENANCE)

Carapaz setzte sich auf der 185,2 Kilometer langen Strecke von Voiron nach Orcières- Merlette durch - nach einer Attacke vier Kilometer vor dem Ziel. Zweiter wurde Mauro Schmid aus der Schweiz, dritter der US-Amerikaner Matteo Jorgenson.

Der Gesamtführende Tadej Pogacar verzichtete auf Attacken und ließ den Ausreißern viel Zeit. Sein Team hatte mit Problemen zu kämpfen, Brandon McNulty musste entkräftet aufgeben. Pogacar führt in der Gesamtwertung mit 4:32 Minuten vor dem Belgier Remco Evenepoel.

Am Freitag steht die erste von zwei Etappen nach Alpe d'Huez an. Nach vier Jahren geht es erstmals wieder in den legendären Tour-Ort. Auch die 20. Etappe wird hier enden.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.