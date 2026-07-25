Der Ecuadorianer Richard Carapaz gewinnt die Königsetappe der Tour de France 2026 in Alpe d'Huez. (AP Photo / Mosa'ab Elshamy )

Als Vierter folgte Tadej Pogacar aus Slowenien, der sich in den Dienst seines Teamkollegen Isaac del Toro aus Mexiko gestellt hatte, um dessen dritten Gesamtrang abzusichern.

Bei der "Königsetappe" der diesjährigen Tour standen 5450 Höhenmeter auf dem Plan, unter anderem verteilt auf berühmte Anstiege wie den Col de la Croix-de-Fer, Col du Télégraphe und Col du Galibier.

Pogacar hat in der Gesamtwertung fast sechseinhalb Minuten Vorsprung auf Evenepoel. Damit steht er vor seinem fünften Gesamtsieg bei der Tour de France. Die Rundfahrt endet am Sonntag auf den Champs-Elysées in Paris. Um die Sicherheits- und Rettungskräfte entlang der Strecke zu entlasten, wird die Schlussetappe angesichts der Waldbrände in Frankreich verkürzt.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.