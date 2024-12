Musikproduzent

Produzent Richard Perry 1982 in einem Tonstudio in Los Angeles (Archivbild). (Lennox McLendon / AP / dpa / Lennox McLendon)

Kastner war nach eigenen Angaben eine enge Bekannte Perrys. Der Produzent starb demnach im Krankenhaus an einem Herzstillstand. Er war an zahlreichen Hits beteiligt, wie etwa "You're So Vain" (1972) von Carly Simon, "I'm So Excited" (1984) von den Pointer Sisters oder auch Rod Stewarts "The Great American Songbook"-Albumserie.

2015 wurde Perry mit dem Sonderpreis "Grammy Trustees Award" ausgezeichnet. Bekannt war er auch als ehemaliger Lebensgefährte der Schauspielerin und Aktivistin Jane Fonda. Das Paar hatte sich 2017 getrennt.

