US-Choreograf

US-Chereograf Richard Siegal (2018) (IMAGO/Funke Foto Services/OlafxZiegler)

Das hat das Theater mitgeteilt. Fünf Jahre lang war Siegal mit seinem "Ballet of Difference" an den Kölner Bühnen erfolgreich. Die Stadt hatte den Vertrag mit ihm nicht verlängert. Nun übernimmt Siegal zur Saison 2025/26 die Leitung des Balletts an Bayerns größtem Mehrspartenhaus. Er folgt auf den Spanier Goyo Montero, der nach 17 Jahren in Nürnberg ans Staatstheater Hannover wechseln wird.

Der Nürnberger Staatsintendant Jens-Daniel Herzog nannte es einen "unglaublichen Glücksfall", dass er Siegal gewinnen konnte.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.