Die pro-palästinensischen Proteste im April 2024 an der Columbia-Universität. (imago / ZUMA Press Wire / Barry Williams)

Die Ausweisung des Mannes werde bis zu einer endgültigen Entscheidung ausgesetzt, teilte der Richter des Distrikts Südliches New York mit. Der gestern festgenommene 24-jährige Aktivist war an der Organisation der pro-palästinensischen Proteste an der New Yorker Columbia University im vergangenen Jahr beteiligt. Die Regierung will ihm und weiteren Studenten die unbegrenzte Aufanthaltsgenehmigung entziehen, die Green Card. Dies ist allerdings in der Regel ein langwieriges Verfahren.

An der Columbia University hatte es wegen des Gazakrieges massive pro-palästinensische Proteste gegeben, die von Präsident Trump als antisemitisch eingestuft wurden. Die US-Regierung kürzte die staatliche Unterstützung für die Universität zuletzt um 400 Millionen Dollar und warf der Hochschule vor, beim Schutz jüdischer Studenten versagt zu haben.

