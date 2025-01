Mehrere US-Bundesstaaten klagen gegen das Staatsbürgerschaftsdekret von Präsident Trump. Im Bild ein US-Pass. (Eileen Putman/AP/dpa)

Ein Richter in Seattle entschied über eine Klage der Bundesstaaten Washington, Arizona, Illinois und Oregon. Er argumentierte, die entsprechende Verordnung Trumps sei verfassungswidrig. Sie sollte am 19. Februar in Kraft treten.

Gegen die Exekutivanordnung hatten mehr als 20 Bundesstaaten sowie mehrere Bürgerrechts-Organisationen Klagen eingereicht. Die Fälle dürften jeweils durch mehrere Instanzen gehen und möglicherweise den Obersten Gerichtshof in den USA beschäftigen.

