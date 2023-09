Der Richter bezeichnete Trumps Verhalten in dem Verfahren als "widerspenstig". (Archivbild) (AFP / ED JONES)

Der zuständige Richter entschied, dass der Geschäftsmann und sein Familienunternehmen wegen Betrugs haftbar gemacht werden können. Zudem ordnete er die Annullierung von Geschäftszertifikaten für die Trump Organization und andere beklagte Unternehmen an. Mit der Entscheidung dürfte sich das ab Montag angesetzte Hauptverfahren im Wesentlichen auf die Frage des Strafmaßes beschränken.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin James hatte Trump und den nach ihm benannten Familienkonzern im September 2022 wegen Betrugs verklagt. Der Demokratin zufolge soll Trump unter anderem sein Vermögen um bis zu 3,6 Milliarden Dollar aufgebläht haben, um etwa günstiger an Kredite zu kommen. Trumps Anwälte kündigten an, in Berufung zu gehen.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.