Brief an US-Abgeordnete

Ein Bundesgericht im US-Staat Maryland

In einem Brief an Kongress-Abgeordnete in Washington fordern sie mehr Geld für ihre Sicherheit. Bei mehr als 60 Richtern, die mit Klagen gegen die Trump-Regierung befasst seien, hätten sich persönliche Daten im Internet befunden, die behördlich gelöscht werden mussten. In den Schreiben werden außerdem Fälle von direkten Bedrohungen geschildert.

Sowohl Präsident Trump als auch sein Berater Musk hatten in der Vergangenheit wortgewaltig Richter kritisiert, die Regierungsentscheidungen juristisch eingeschränkt oder untersagt haben. Die Anwürfe reichten bis hin zu Forderungen nach Amtsenthebung aus dem juristischen Staatsdienst.

