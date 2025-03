Voice of America steht derzeit massiv unter Druck (picture alliance / Anadolu / Fatih Aktas)

Der Richter erließ eine einstweilige Verfügung, die es der zuständigen Behörde US Agency for Global Media untersagt, weitere Versuche zu unternehmen, Mitarbeiter zu entlassen oder zu beurlauben. Er sprach von einer willkürlichen Entscheidung der US-Regierung und machte klar, dass die Trump-Administration Voice of America und verwandte Radioprogramme, die vom Kongress genehmigt und finanziert wurden, nicht einseitig beenden könne. Die Streichung von Mitteln für diese Programme würde die Zustimmung des Kongresses erfordern, betonte der Richter. Die Entscheidung bedeutet allerdings nicht, dass Voice of America den Sendebetrieb wieder aufnehmen muss.

US-Präsident Trum hatte Mitte März ein Dekret unterschrieben, das die US Agency for Global Media anweist, Programme und Personal der Auslandssender auf ein Minimum zu reduzieren - eine weitere Maßnahme, um angebliche Auswüchse im US-Regierungsapparat zu reduzieren.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.