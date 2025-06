Mahmoud Khalil, pro-palästinensischer Aktivist, darf wieder nach New York zu seiner Familie. (AFP / KENA BETANCUR)

Nach der Entscheidung eines Bezirksrichters in New Jersey kann der Student der Columbia-Universität während seines Ausweisungsverfahrens nach New York zurückkehren. Er saß in einer Haftanstalt im Bundesstaat Louisiana ein.

Der aus Algerien stammende Khalil gehört zu den bekanntesten Aktivisten der Proteste gegen den Krieg im Gazastreifen. Er war im März von Beamten der Einwanderungsbehörde festgenommen worden, obwohl er eine dauerhafte US-Aufenthaltsgenehmigung hat und mit einer US-Bürgerin verheiratet ist.

Außenminister Rubio verweist im Fall von Khalil und anderen pro-palästinensischen Aktivisten auf ein Gesetz aus den 1950er Jahren. Es ermöglicht die Ausweisung von Ausländern, die als Gegner der US-Politik eingestuft werden.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.