Das teilte die Anwältin des 81-Jährigen mit. Er werde der Verschwörung gegen die innere Sicherheit beschuldigt. Ghannouchi war Anfang der Woche festgenommen worden. Er ist Chef der größten Oppositionspartei Ennahda. Weitere Parteimitglieder wurden festgenommen. Die Ennahda ist islamistisch orientiert. Nach dem sogenannten Arabischen Frühling von 2011 wurde sie bei den ersten demokratischen Wahlen stärkste Kraft und führte bis 2014 die Regierung an. Am Wochenende hatte Ghannouchi gesagt, Tunesien ohne Ennahda und den politischen Islam, ohne die Linke und andere Teile des Parteienspektrums könnte zu einem Fall für einen Bürgerkrieg werden.

In Berlin hatte die Bundesregierung gestern erklärt, man beobachte die Entwicklungen in Tunesien mit größter Sorge. Ghannouchis Verhaftung reihe sich in eine beunruhigende Serie von Festnahmen ein. Staatschef Saied geht schon seit Längerem zunehmend autoritär gegen Konkurrenten vor.

