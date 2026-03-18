Die Trump-Regierung hat in ihrem Vorgehen gegen den Auslandssender "Voice of America" eine juristische Niederlage erlitten. (AFP / BONNIE CASH)

Ihr wurde eine Woche Zeit eingeräumt, um einen Plan dazu vorzulegen. Hunderte beurlaubte Mitarbeiter können dadurch wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Der Betrieb des Senders war vor einem Jahr faktisch eingestellt worden. Seit Präsident Trump die Schließung angeordnet hatte, operierte Voice of America nur noch mit einem stark reduzierten Personalbestand. Trump wirft dem Sender wie auch vielen anderen Medien Voreingenommenheit vor und argumentiert mit Kostensenkungen.

Die 1942 gegründete Rundfunkanstalt wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um nationalsozialistischer Propaganda in Deutschland entgegenzuwirken. In den folgenden Jahrzehnten berichtete der staatlich finanzierte Sender weltweit in zahlreichen Sprachen über die USA.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.