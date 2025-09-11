Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro (Archivbild) (picture alliance / Luis Nova)

Er habe eine kriminelle Organisation angeführt, deren Ziel es gewesen sei, mit einem Putsch das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2022 zu kippen. Bei den Wahlen hatte Bolsonaro gegen seinen Konkurrenten Lula da Silva verloren, kurz darauf stürmten und verwüsteten seine Anhänger das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasilia.

Bolsonaro, der unter Hausarrest steht und eine elektronische Fußfessel tragen muss, hat wiederholt erklärt, er sei unschuldig. Das rechtskräftige Urteil wird morgen erwartet, dann fällt auch die Entscheidung über das Strafmaß.

