Der Name von Donald Trump prangt am Kulturzentrum in Washington. (AFP / JIM WATSON)

Er führte zur Begründung aus, eine Namensänderung sei nur mit einem Beschluss des Kongresses möglich und nicht durch eine Entscheidung des Stiftungsrates. Das Gremium hatte im Dezember beschlossen, dass das Kulturzentrum zusätzlich den Namen von Präsident Trump tragen soll. Der Richter wies die Regierung jetzt an, Trumps Namen von der Fassade, allen Schildern sowie in allen offiziellen Unterlagen wieder zu streichen.

Trump hatte Anfang 2025 den Vorstand des Direktoriums übernommen und dies damit begründet, dass die Einrichtung zu linkslastig sei. Im Februar kündigte der Präsident eine zweijährige Schließung wegen eines umfassenden Umbaus an.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.