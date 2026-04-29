Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbunds, Sven Rebehn (Deutscher Richterbund)

Bundesgeschäftsführer Rebehn sagte der "Rheinischen Post", die Bundesregierung bringe damit die Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Terrorismus und schwerwiegender Kriminalität auf die Höhe der heutigen technischen Möglichkeiten. Die geplanten Befugnisse zum Online-Bildabgleich und zur automatisierten Datenanalyse würden dazu beitragen, dass die Ermittler angesichts einer wachsenden Flut digitaler Tatspuren schneller und effektiver ermitteln könnten. Bislang müssten die Strafverfolger aufwendig in separaten Datenbanken mit Einzelrecherchen nach Hinweisen suchen. Dies koste viel Zeit, sei ineffizient und bleibe nicht selten erfolglos.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.