Nach Anschlag von Solingen

Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbunds, Sven Rebehn. (Deutscher Richterbund)

Verfassungsschutz, Polizei, Staatsanwaltschaften, Migrationsämter, Straf- und Verwaltungsgerichte müssten personell so aufgestellt sein, dass sie das Sicherheitsversprechen des Staates umfassend erfüllen könnten, sagte Bundesgeschäftsführer Rebehn der "Bild am Sonntag". Darüber hinaus seien die Befugnisse der Behörden nicht durchgehend auf der Höhe der aktuellen Herausforderungen. Es brauche jetzt einen großen Wurf. Nötig sei ein Investitionspakt von Bund und Ländern, um das in weiten Teilen der Bevölkerung offensichtlich erschütterte Vertrauen in den Rechtsstaat zurückzugewinne, führte Rebehn aus.

In Solingen waren bei einem Messerattentat auf ein Stadtfest im August drei Menschen getötet und acht weitere verletzt worden. Ein 26-jähriger Syrer befindet sich in Untersuchungshaft.

