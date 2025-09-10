Fed-Gouverneurin Lisa Cook (Jeff Kowalsky/ZUMA Press Wire/dpa)

Eine Bundesrichterin gab einer Klage Cooks auf eine einstweilige Verfügung statt. Trump hatte Ende August erklärt, Cook mit sofortiger Wirkung zu entlassen. Es gebe hinreichende Gründe zu der Annahme, dass die Fed-Gouverneurin in Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Die Richterin erklärte dazu, dieser Vorwurf sei wahrscheinlich kein hinreichender Grund für Cooks Entlassung.

Es ist davon auszugehen, dass die US-Regierung Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegt. Der Fall könnte letztlich vor dem Obersten Gerichtshof landen. In der Sache geht es auch um den Streit zwischen Trump und der Notenbank. Trump drängt seit Monaten auf eine Senkung des Leitzinses, was die Fed bislang aber ablehnt.

