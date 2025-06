US-Reisepässe müssen wieder geschlechtsneutral sein. (Eileen Putman/AP/dpa)

Eine Bundesrichterin in Boston erklärte, bis zu einer endgültigen Gerichtsentscheidung müsse es in den Pässen bei der Angabe des Geschlechts wieder die Option "X" für Menschen geben, die sich weder als männlich noch als weiblich betrachteten.

Präsident Trump hatte die Bundesbehörden im Januar per Dekret angewiesen, nur noch diese beiden Geschlechter anzuerkennen - auch in den Reisepässen. Bereits im April hatte die Richterin dagegen eine einstweilige Verfügung erlassen, die sich zunächst nur auf sechs Transgender- und nichtbinäre Kläger bezogen hatte. In der neuen Entscheidung wurde die Verfügung nun auf alle Betroffenen ausgeweitet. Das US-Außenministerium hatte bereits gegen die erste Verfügung Klage erhoben.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.