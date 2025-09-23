Die Juristin Sigrid Emmenegger (dpa / Justizministerium RLP)

Damit steht der Wahl von drei neuen Richtern durch das Parlament nichts mehr im Weg. Die Verfassungsrichterwahl ist für Donnerstag vorgesehen. Auch hier ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Die schwarz-rote Koalition braucht dafür Stimmen von Grünen und Linken, wenn sie nicht auf die AfD angewiesen sein will.

Die Vorsitzende der Linken, Schwerdtner, forderte die CDU auf, das Gespräch mit ihrer Partei zu suchen. Die Verantwortung liege bei den Christdemokraten, dass es nicht zu Zufallsmehrheiten komme.

Der von der Union für das Verfassungsgericht vorgeschlagene Arbeitsrichter Spinner sowie die zweite SPD-Kandidatin Kaufhold waren bereits im Juli vom Wahlausschuss bestätigt worden.

