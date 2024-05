Rick Zabel beim belgischen Straßenradrennen "Bredene Koksijde Classic" im März 2024 - nun beendet er seine aktive Radsportkarriere. (picture alliance / Roth / CV / Roth)

Das gab der 30-Jährige via Instagram bekannt. Der Sohn des früheren Sprint-Stars Erik Zabel wird am 26. Mai mit Rund um Köln sein letztes Rennen bestreiten. Derzeit fährt er beim Team "Israel Premier Tech" als sogenannter Anfahrer, der Teamkollegen bei Sprint-Ankünften unterstützt. In seiner Laufbahn gewann er bisher zwei Rennen.

Einer breiten Öffentlichkeit war Zabel bereits als kleiner Junge bekannt geworden. Bei den Siegerehrungen der Tour de France war er auf den Champs-Élysées oft auf dem Arm von Papa Erik. Dieser hatte sechsmal das Grüne Trikot der Tour gewonnen.

