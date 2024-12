Nach Sanierung

Zwischenzeitliche Störung auf der Riedbahnstrecke. (Andreas Arnold / dpa / Andreas Arnold)

Züge auf der Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim seien über Darmstadt umgeleitet worden, sagte eine Bahnsprecherin. Im Rahmen planmäßiger Arbeiten habe ein Kurzschluss an einer Weichenheizungsanlage zu einer Störung in der Elektronik geführt, hieß es.

Die Riedbahnstrecke war nach Sanierungsarbeiten erst am Wochenende wieder eröffnet worden. Mehr als hundert Kilometer Gleise, Hunderte Signale und Oberleitungsmasten wurden erneuert.

