OVG-Münster

Die Region versorgt die Bauindustrie im In- und Ausland mit Sand und Kies. Der Abbau reißt Löcher in die Landschaft. Kommunen und Anwohner im Kreis Wesel klagen gegen den Regionalverband Ruhr wegen der geplanten Ausweisung von 17 neuen Baggerlöchern. Kamp-Lintforts Bürgermeister Landscheidt, sagte im WDR, dies sei absolut unverhältnismäßig. Die Kulturlandschaft am Niederrhein werde zerstört. Der SPD-Politiker fordert von der schwarz-grünen Landesregierung Wege zur wirtschaftsverträglichen Reduzierung des Kiesbaus. Zugleich hat einRohstoffunternehmen Klage auf die Ausweitung der Abbauflächen eingereicht.
Die Region um Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Hünxe gehört zu den kiesreichsten Gebieten Deutschlands.
Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.