Demokratische Republik Kongo

Riesiges Regenwaldschutzgebiet soll entstehen

Die Demokratische Republik Kongo will das nach eigener Darstellung größte Tropenwaldschutzgebiet der Welt schaffen. Präsident Tshisekedi kündigte beim Weltwirtschaftsforum in Davos an, dass rund 108.000 Quadratkilometer intakter Regenwald bewahrt werden solle.