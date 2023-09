Konkurrenz zu China

Das gemeinsame Schiffs- und Zugprojekt der USA, Indiens, der EU und arabischer Staaten gilt als Konkurrenz zur "Neuen Seidenstraße" Chinas. (Getty Images / Suriyapong Thongsawang)

Die US-Regierung kündigte eine entsprechende Absichtserklärung während des G20-Gipfels in Neu Delhi an. Offiziell heißt es, man wolle eine globale Lücke schließen, um mehr Wohlstand und eine bessere Anbindung von Schlüsselregionen zu ermöglichen. "Das ist nichts anderes als historisch", sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Sie sprach von der bisher direktesten Verbindung zwischen Indien, dem Persischen Golf und Europa - mit einer Eisenbahnverbindung, die den Handel zwischen Indien und Europa um 40 Prozent beschleunigen werde. Ähnlich äußerte sich US-Präsident Biden. Dessen Berater Sullivan erklärte, mit dem Projekt solle das Wachstum in mehreren kritischen Regionen der Welt gefördert werden. Außerdem werde es die Integration im gesamten Nahen Osten verbessern.

Finanziert werden soll das Vorhaben unter anderem über die EU-Initiative Global Gateway. Sie sieht vor, in den nächsten Jahren bis zu 300 Milliarden Euro in die Infrastruktur von Schwellen- und Entwicklungsländern zu investieren.

Das Nachrichtenportal "Axios" hatte zuvor berichtet, dass es sich um eine der wichtigsten Initiativen Washingtons handle, die darauf abziele, Chinas Einfluss im Nahen Osten einzudämmen. Für die "Neue Seidenstraße" schloss China beispielsweise zahlreiche Abkommen mit arabischen und osteuropäischen Staaten. Die EU kritisiert, dass China mit dem Projekt insbesondere ärmere Länder von sich abhängig macht.

