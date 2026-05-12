Finanzaufsicht

Bafin warnt vor Cyberangriffen auf IT-Infrastruktur. (picture alliance / dpa / Philip Dulian)

Der Anteil von gering besicherten Krediten für Wohnimmobilien sei vergleichsweise hoch, sagte Branson in Frankfurt am Main. Bei jedem siebten Kredit übersteige das Darlehensvolumen den Wert der finanzierten Immobilie. Diese Kredite hätten ein erhöhtes Verlustpotenzial für Banken und könnten auch für Verbraucher problematisch sein.

Zudem warnte Branson vor einer wachsenden Bedrohung durch Cyber-Risiken auf die IT-Infrastruktur. Die Zahl der Angriffe steige. Immer häufiger nutzten die Angreifer Künstliche Intelligenz. Die neuen Anwendungen seien in der Lage, Schwachstellen in den IT-Systemen zu finden und auszunutzen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.